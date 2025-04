Laspunta.it - Bilancio Acqualatina, luci e ombre sul bilancio. Servono altri 40 milioni di euro. Il no di 18 Comuni

Polemiche sull’approvazione deldi. Il documento presentato all’assemblea dei soci è passato grazie al voto della componente privata della società e disette primi cittadini. 18 i no di altrettantiche compongono l’Egato4. Tra questi spicca il voto contrario deidi Cisterna, Sezze, Anzio e Nettuno.“Il voto del Comune di Cisterna suldinon poteva che essere contrario: il documento contabile appare fuorviante e non fornisce la fotografia della reale situazione finanziaria della società che necessita di un fabbisogno aggiuntivo di 40dinon reperibile nel mercato bancario e quindi, in assenza di un aumento delle tariffe, dovrebbero essere ia farsene carico“.Il Sindaco MantiniQuesta la dichiarazione del sindaco di Cisterna Valentino Mantini e dell’assessore ale tributi Maria Innamorato dopo la riunione dell’assemblea dei soci diche ha bocciato il documento contabile sottoposto all’attenzione deidal gestore del servizio idrico.