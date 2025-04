Per te è finita | sei fuori Anticipazioni Amici 24 caos e polemiche dopo l’annuncio del nome dell’eliminata

Leggi su Caffeinamagazine.it

Si è svolta ieri, mercoledì 10 aprile, la registrazione della quarta puntata del serale di24, il talent show condotto da Maria De Filippi che continua a mantenere alta l’attenzione del pubblico settimanasettimana. Come accaduto nelle precedenti puntate, anche in questo nuovo appuntamento solo un concorrente ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola. Tuttavia, la scelta dell’eliminato ha generato non poche, alimentate da dinamiche interne alle squadre e dalle reazioni dei fan.>>“Ha abbandonato il gruppo”. Ne vedremo delle belle, choc: ildella famosaNel corso delle tre manches, i concorrenti si sono sfidati senza esclusione di colpi, e alla fine sono emersi tre eliminati provvisori. A dover lottare per restare in gara sono stati due cantanti, entrambi molto seguiti: Chiamamifaro, del team Zerbi-Celentano, e Senza Cri, appartenente alla squadra Cuccarini-Emanuel Lo.