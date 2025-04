Ilrestodelcarlino.it - Reggio Children: la carica dei 380. Da 44 Paesi del mondo in città per esplorare l’educazione

Emilia sono arrivati 380 educatori da 44delper parlare di educazione. Come ogni primavera lasi trasforma in una ’Onu del’ con confronti, dialoghi e idee. Dalla prima volta della Cambogia ai tanti ritorni. Idee che si confrontano, educatori che dialogano, piacere della complessità e non della complicazione: in questi giorni, al Centro Loris Malaguzzi di sembra di essere in undiverso da quello in cui ci troviamo a vivere. Quasi 400 persone partecipano al gruppo di studio internazionale che, con Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune diEmilia, organizzano a ogni primavera, creando inuna specie di ’Onu del’. Sono infatti ben 44 idelda cui provengono insegnanti, educatori e professori.