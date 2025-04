Metropolitanmagazine.it - L’Europa sospende i contro-dazi per “dare una possibilità ai negoziati”

ha sospeso i suoigli Stati Uniti per proseguire i colloqui con l’amministrazione di Donald Trump su come risolvere quella che, fino a poche ore fa, si preannunciava come una vera e propria guerra commerciale. Le-tariffe, imposte in reazione aidi Trump su acciaio e alluminio, sono state approvate mercoledì dagli Stati membri e riguardano quasi 21 miliardi di euro di prodotti americani, come soia, rame e motociclette.IdelIl primo raft, del valore di 3,9 miliardi di euro, sarebbe dovuto entrare in vigore il 15 aprile. Ma non sarà più così. “Vogliamounaai”, ha dichiarato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, in una breve dichiarazione.La decisione di von der Leyen arriva poche ore dopo che Trump ha annunciato che le sue cosiddette “tariffe reciproche” saranno messe in pausa per 90 giorni.