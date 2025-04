Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, l’eredità di Kvara: tra rimpianti e la forza di Conte”

Il Napoli ha vissuto due stagioni in una: quella prima e quella dopo l'addio di Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano, oggi al PSG, ha spaccato in due il cammino degli azzurri, come racconta il Corriere dello Sport: prima di partire ha lasciato il segno, dopo ha costretto la squadra a reinventarsi. A Parigi, Kvara ha già fatto vibrare i tifosi: estro, genio e gol. I principali quotidiani francesi lo hanno esaltato: L'Équipe parla di «colpo di genio», Le Figaro lo definisce «un artista», Le Parisien ironizza con un «non ci avevano mentito». A Napoli, però, il suo addio ha lasciato un vuoto profondo. Un vuoto che, come sottolinea il Corriere, non è stato colmato adeguatamente durante il mercato invernale.