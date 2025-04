11 aprile Sciopero Trenitalia | aggiornamento

Leggi su Funweek.it

Buone notizie per i viaggiatori: contrariamente a quanto inizialmente annunciato, non ci sarà alcunodei treniné per oggi, venerdì 11, né per domani, sabato 12.A fare chiarezza è direttamente il Gruppo FS, che attraverso una nota ufficiale ha comunicato come non sia “previsto alcunonazionale del personale che avrà impatti sulla circolazione ferroviaria dei servizi di”. Di conseguenza, la circolazione dei treni si svolgerà regolarmente su tutto il territorio nazionale.La confusione era nata in seguito alla proclamazione, nelle scorse settimane, di unonazionale di 24 ore da parte del sindacato Si-Cobas, che coinvolgeva sia il settore pubblico che quello privato. Tuttavia, come si legge sul sito del Ministero dei Trasporti, il settore ferroviario risulta escluso da questa mobilitazione, così come specifici bacini di utenza e la societàDtr Piemonte e Valle d’Aosta.