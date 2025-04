Ilgiorno.it - Società Benefit, il futuro economico passa dalla responsabilità sociale

Leggi su Ilgiorno.it

Colombo Clerici* Lesono aziende a scopo di lucro che, oltre al perseguimento del profitto, considerano anche l’impatto positivo verso lae l’ambiente. Secondo la Camera di Commercio di Milano, lein Italia sono 4.593. La Lombardia con 1.500 imprese rappresenta il 32,6% del totale nazionale, Milano il 23%. Nel 2024, rispetto all’anno precedente, l’incremento è stato del 27% in Italia, del 23% in Lombardia e del 21% a Milano. Altre province lombarde: Brescia 146, Bergamo 86, Varese 50, Como e Monza-Brianza 39, Mantova 32, Sondrio 19, Cremona e Lecco 14, Pavia 13, Lodi 9. Questi dati sono stati forniti in occasione della presentazione della Camera Arbitrale di Milano,interamente partecipataCamera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, quale, prima istituzione arbitrale nel mondo ad avere acquisito la qualifica.