Chi era Massimo Rondena il motociclista morto in un incidente a Taino nel giorno del suo compleanno

Massimo Rondena è deceduto nella giornata del 10 aprile in seguito a un incidente con la moto a Taino (Varese). Il 67enne, che quel giorno festeggiava il suo compleanno, si è schiantato frontalmente contro un'auto. Leggi su Fanpage.it è deceduto nella giornata del 10 aprile in seguito a uncon la moto a(Varese). Il 67enne, che quelfesteggiava il suo, si è schiantato frontalmente contro un'auto.

Chi era Massimo Rondena, il motociclista morto in un incidente a Taino nel giorno del suo compleanno. Scontro frontale tra auto e moto, morto Massimo Rondena di Inveruno. Incidente in moto a Taino: Massimo Rondena muore a 67 anni nel giorno del suo compleanno. Frontale tra auto e moto: muore 67enne. Tragico incidente sulla Piana di Taino. Morto motociclista di 67 anni. Incidente tra un’auto e una moto a Taino, motociclista sbalzato per metri muore in ospedale. Ne parlano su altre fonti

Chi era Massimo Rondena, il motociclista morto in un incidente a Taino nel giorno del suo compleanno - Massimo Rondena è deceduto nella giornata del 10 aprile in seguito a un incidente con la moto a Taino (Varese) ... (fanpage.it)

Incidente in moto a Taino: Massimo Rondena muore a 67 anni nel giorno del suo compleanno - Scontro frontale con un’auto, nulla da fare per il centauro di Inveruno, deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale con l’elisoccorso. A Varese incidente fra monopattino e autobus ... (msn.com)