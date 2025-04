Armato di cocci di bottiglia | Datemi i soldi o vi taglio

bottiglia rotta e una lattina sventrata, ha tentato di rapinarli: "Se non mi date i soldi vi taglio", ha detto. Jhonatan Alexander Ramirez Jimenez, ventunenne originario di El Salvador e residente a Fino Mornasco, mercoledì pomeriggio ha minacciato un gruppo di ragazzini al parcheggio dell’Ippocastano in via Aldo Moro, nei pressi del campo sportivo che è punto di ritrovo di giovani. L’intervento della pattuglia della Squadra Volante risale alle 15, quando è stata segnalata la presenza del ventunenne che si era avvicinato a un gruppetto di ragazzini, puntandogli contro una bottiglia di vetro rotta e una lattina sventrata e tagliente. Visibilmente ubriaco, ha iniziato a rivolgere ai giovani frasi minacciose. Ma nel frattempo uno dei ragazzi è riuscito ad allontanarsi di qualche passo, e a contattare il 112 facendo intervenire la pattuglia della polizia. Ilgiorno.it - Armato di cocci di bottiglia: "Datemi i soldi o vi taglio" Leggi su Ilgiorno.it Impugnando unarotta e una lattina sventrata, ha tentato di rapinarli: "Se non mi date ivi", ha detto. Jhonatan Alexander Ramirez Jimenez, ventunenne originario di El Salvador e residente a Fino Mornasco, mercoledì pomeriggio ha minacciato un gruppo di ragazzini al parcheggio dell’Ippocastano in via Aldo Moro, nei pressi del campo sportivo che è punto di ritrovo di giovani. L’intervento della pattuglia della Squadra Volante risale alle 15, quando è stata segnalata la presenza del ventunenne che si era avvicinato a un gruppetto di ragazzini, puntandogli contro unadi vetro rotta e una lattina sventrata e tagliente. Visibilmente ubriaco, ha iniziato a rivolgere ai giovani frasi minacciose. Ma nel frattempo uno dei ragazzi è riuscito ad allontanarsi di qualche passo, e a contattare il 112 facendo intervenire la pattuglia della polizia.

Armato di cocci di bottiglia: "Datemi i soldi o vi taglio". Ne parlano su altre fonti

Armato di cocci di bottiglia: "Datemi i soldi o vi taglio" - Impugnando una bottiglia rotta e una lattina sventrata, ha tentato di rapinarli: "Se non mi date i soldi vi ... (ilgiorno.it)

Ubriaco minaccia i carabinieri con i cocci di bottiglia: arrestato - ha afferrato un coccio di bottiglia e li ha minacciati. A quel punto veniva bloccato grazie anche all’intervento di un secondo equipaggio del Nucleo operativo e radiomobile di San Bonifacio. Il ... (veronaoggi.it)

Litigio in un condominio con cocci di bottiglia come armi: due feriti - Due giovani intorno alle 22 si sono affrontati sulle scale di un condomino, usando come arma anche dei cocci di bottiglia. I due hanno riportato entrambi ferite piuttosto serie. Uno di loro ha ... (radiogold.it)