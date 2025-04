L’Irst | Nel 2023 l’Ausl pagò tutto Ma ecco il testo sparito ieri dal sito sui 32 milioni non riconosciuti

Ilrestodelcarlino.it - L’Irst: "Nel 2023 l’Ausl pagò tutto". Ma ecco il testo (sparito ieri dal sito) sui "3,2 milioni non riconosciuti"

Fa discutere l’equilibrio economico deldi Meldola, dopo che il Carlino ha citato, dalle carte pubblicate dallo stesso istituto, mancati trasferimenti per quasi 3,2euro da parte delRomagna (relativi al) e "scenari di perdite significative fino al 2026". L’istituto ha smentitola ricostruzione, parlando di titoli "falsi e fuorvianti" e rivendicando il "riconoscimento integrale" da parte del"delle somme pattuite dall’accordo di fornitura sottoscritto tra le parti". In merito al bilancio 2024 invece, l’ente scrive in una nota: "ha attivamente contribuito al raggiungimento del pareggio, riconoscendo le prestazioni erogate in misura superiore rispetto a quello originariamente previsto dall’accordo". Siccome il rendiconto 2024 non è ancora stato pubblicato, ci eravamo limitati a scrivere che era in pareggio.