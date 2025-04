Ilrestodelcarlino.it - Riparte la ruota panoramica per la decima stagione

Domani parte ladelladi Manuel Rambelli che dal 2016 è allestita in piazza Andrea Costa da Pasqua a settembre. È un’attrazione diventata ormai una presenza fissa per i cittadini di Cesenatico e per i turisti che frequentano il cuore della località turistica. Alta oltre 30 metri, laha 21 cabine e una capienza di 127 persone. È la più grande attrazione mobile presente in Emilia Romagna e sovrasta anche le altre collocate nelle vicine località concorrenti di Cervia e Gatteo a Mare. Una delle particolarità delladi Cesenatico è la presenza di 15mila punti luce a led pixel con migliaia di evoluzioni di colore che ogni sera la rendono diversa dalle altre. Nellescorse è stata immortalata in varie occasioni ed è entrata a far parte dei luoghi simbolo della serie televisiva Summertime di Netflix.