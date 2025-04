Parodi Anm a Fanpage it | “Il decreto Sicurezza del governo Meloni preoccupa anche noi”

Leggi su Fanpage.it

Il presidente dell'Anm Cesare, in un'intervista a.it, spiega perché ha espresso perplessità sulleggeda poco approvato: "Sia l'Associazione italiana dei professori di diritto penale sia le Camere Penali, hanno stigmatizzato una serie di aspetti che sono stati definiti fortemente negativi, dall'aumento delle fattispecie, all'introduzione di nuove aggravanti che non sembrerebbero trovare una loro ragionevolezza intrinseca, alla penalizzazione del dissenso. Vedremo se in sede di conversione delilterrà conto di queste alte opinioni".