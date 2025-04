Spurs non riesce a trovare il vincitore mentre la squadra di Bundesliga è aggravata per un sorteggio

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-10 22:57:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Il Tottenham dovrà farlo nel modo più duro se devono progredire nelle semifinali della Europa League e facilitare la pressione sul boss Ange Postecoglou, dopo non essere riuscito a battere Eintracht Frankfurt stasera.ha sfruttato la maggior parte di un incontro divertente dopo essere rimasto indietro nell’adorabile gol di Echitike, ma una combinazione di sfortuna, scarsa finitura e impressionante portiere da Kaua Santos significa che ladellaè al sedile di guida in vista del ritorno in Germania la prossima settimana.Gli uomini di Postecoglou hanno trovato un equalizzatore tramite il tacco posteriore di Pedro Porro dopo 26 minuti, ma non sono riusciti a vincerlo nonostante un assalto del secondo tempo in cui hanno colpito la lavorazione del legno due volte.