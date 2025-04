Ilgiorno.it - PizzAut farà le pizze per il Giubileo. Il PizzAutobus invitato dal Papa

"È ufficiale, andiamo al". Così Nico Acampora conferma l’ultima trasferta della brigata di, a Roma, a fine mese. Dal 27 al 29 aprile nei giardini di Castel Sant’Angelo. E l’emozione è enorme, anche per chi è stato ascoltato al Palazzo di vetro dell’Onu, al Parlamento europeo e a quello italiano. A bordo delobus che raggiungerà la capitale, i pizzaioli più famosi d’Italia porteranno non solo gli ingredienti per le loro famose creazioni, ma soprattutto un messaggio di accoglienza, amore e speranza. "Cucineremo per i pellegrini", dice il fondatore dei locali di Cassina e Monza gestiti da giovani autistici. Il loro legame conFrancesco è speciale, nel 2022 Bergoglio li incontrò e indossò il famoso grembiule rosso che è più che di una divisa: è il simbolo della battaglia per l’inclusione.