Poste italiane Un aiuto digitale

digitale di Poste italiane è pronto ad aiutare i valtellinesi. Da ieri, infatti, anche in provincia di Sondrio è possibile ottenere la documentazione per il calcolo dell’Isee, in modo semplice e veloce, grazie all’assistente digitale delle Poste. Per ricevere direttamente all’indirizzo e-mail certificato il rendiconto annuale dei prodotti finanziari e assicurativi detenuti presso Poste italiane è sufficiente contattare l’Assistente digitale voicebot al numero verde 800.00.33.22 o allo 06.45.26.33.22. Oppure tramite chatbot sui siti Poste.it, Postepay.it e l’App Poste italiane. Ilgiorno.it - Poste italiane. Un aiuto digitale Leggi su Ilgiorno.it L’assistentediè pronto ad aiutare i valtellinesi. Da ieri, infatti, anche in provincia di Sondrio è possibile ottenere la documentazione per il calcolo dell’Isee, in modo semplice e veloce, grazie all’assistentedelle. Per ricevere direttamente all’indirizzo e-mail certificato il rendiconto annuale dei prodotti finanziari e assicurativi detenuti pressoè sufficiente contattare l’Assistentevoicebot al numero verde 800.00.33.22 o allo 06.45.26.33.22. Oppure tramite chatbot sui siti.it,pay.it e l’App

