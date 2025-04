Donazioni ok Sono in aumento del 40 per cento

Sono stati potenziati. Nel rispetto dei nuovi limiti anagrafici di idoneità per i potenziali donatori di cornee, tra i 5 e gli 86 anni si conferma l’incremento di Donazioni (+7%): 147 donatori nel 2024, contro i 136 dal 2019. Ilgiorno.it - Donazioni ok. Sono in aumento del 40 per cento Leggi su Ilgiorno.it Cresce il numero dei donatori di organi e tessuti nell’ultimo anno: nei primi tre mesi del 2025 si registra già un +40%. È il bilancio registrato dalla Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori e messo nero su bianco in vista della Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti di oggi. Nel 2024 il San Gerardo ha consolidato il trend di crescita degli ultimi anni. L’Irccs ha così onorato il riconoscimento ottenuto nel 2023: la “Stella della Fondazione Trapianti“ da parte di Fondazione Trapianti ONLUS in collaborazione con Regione Lombardia. Nel 2024 la donazione multiorgano ha segnato un +17% rispetto al 2023; dal 2019 al 2024 passano da 15 a 28. Anche i processi di donazione di tessuti (+71%)stati potenziati. Nel rispetto dei nuovi limiti anagrafici di idoneità per i potenziali donatori di cornee, tra i 5 e gli 86 anni si conferma l’incremento di(+7%): 147 donatori nel 2024, contro i 136 dal 2019.

Avis comunale, assemblea dei soci per l’ok al bilancio. Imposta di successione e donazione 2025: cos’è e come si paga. Record storico per i trapianti: oltre 4.600 interventi nel 2024. Trapianti in Italia: il 2024 è un anno record tra donazioni e interventi. Giornata mondiale dei donatori di sangue, i dati e le iniziative organizzate in Italia. Trapianti in Lombardia, in crescita donazioni di organi e tessuti: salvate oltre 700 vite in un anno. Ne parlano su altre fonti

Le opposizioni alla donazione degli organi continuano ad aumentare - Da gennaio il 40 per cento di chi ha rinnovato la carta d'identità si è detto contrario: i dati preoccupano il centro nazionale trapianti ... (ilpost.it)

Aumento dei 'no' alla donazione organi in Italia: cosa sta accadendo? - La donazione di organi in Italia mostra numeri contrastanti: cresce il rifiuto, ma il sì prevale. Analisi delle tendenze e delle città più generose, con sorprese nelle piccole realtà. (notizie.it)

Donazioni tra genitori e figli, come cambiano con 4 vantaggi e semplificazioni da quest'anno - Quali sono le norme e le modifiche al via nel 2025 che regolano le donazioni tra genitori e figli: cosa prevedono nel dettaglio e i chiarimenti Cosa cambia da quest’anno per le donazioni tra ... (businessonline.it)