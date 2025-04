Ilrestodelcarlino.it - L’incontro con la folla. Tra sfogline e balli folk. Ma si è parlato anche dell’alluvione

Prima sono usciti sul balcone del municipio: saluti alla, sorrisi col presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E poi re Carlo III e la regina Camilla del Regno Unito sono scesi in piazza del Popolo a stringere le mani alle tante persone radunatesi per loro, con i bambini in prima fila. "È una bellissima visita, siamo molto tristi di tornare in Inghilterra" ha detto fuori dal municipio re Carlo, rispondendo alla domanda di una giornalista di People. E poi è arrivato uno dei momenti clou della giornata:con una gioiosa fetta di territorio, trae specialità enogastronomiche, nello ’Uk - Emilia Romagna festival’ con gli stand in piazza del Popolo. Qui la regina Camilla, abito bianco e sorriso smagliante, ha provato a tirare la sfoglia col mattarello e a chiudere un cappelletto al banco del Mercato coperto, aiutata dalle mani esperte dello chef Massimo Bottura.