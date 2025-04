Nostalgia Canaglia | torna la giacca corta in tweed da perfetta parigina

parigina, non importa dove ci si trovi. Una giacca corta in bouclé, meglio se profilata, con i bottoni gioiello e il taglio pulito, evocherà sempre l’eleganza senza tempo firmata Chanel. La si ritrova nei film d’archivio, tra i bozzetti di Mademoiselle Coco e nelle foto in bianco e nero di dive come Jackie Kennedy. Ma anche nei look di oggi: torna a dettare tendenza con lo stesso aplomb con cui conquistava le strade negli anni Cinquanta. Charlotte Casiraghi, con la salopette in tweed incarna in pieno lo stile Chanel X È più di una giacca. Iodonna.it - Nostalgia Canaglia: torna la giacca corta in tweed da perfetta parigina Leggi su Iodonna.it C’è un capo che basta indossare per sentirsi immediatamente, non importa dove ci si trovi. Unain bouclé, meglio se profilata, con i bottoni gioiello e il taglio pulito, evocherà sempre l’eleganza senza tempo firmata Chanel. La si ritrova nei film d’archivio, tra i bozzetti di Mademoiselle Coco e nelle foto in bianco e nero di dive come Jackie Kennedy. Ma anche nei look di oggi:a dettare tendenza con lo stesso aplomb con cui conquistava le strade negli anni Cinquanta. Charlotte Casiraghi, con la salopette inincarna in pieno lo stile Chanel X È più di una

Uniformi fashion. La giacca sahariana è l'alternativa chic al solito trench. Nostalgia canaglia: Zirkzee rimpiange il Bologna (Resto del Carlino). Questa è la giacca di Barbour emblema dello stile countryside, da indossare ovunque questo autunno. Tessuto tartan: la tendenza punk Autunno Inverno 2024/25. Giacca sahariana 2024: indossarli come le dive anni 60. Kate Middleton torna all'università e rilancia il completo in maglia.

