Ilgiorno.it - Sesto, nuovo commissariato. Pronto il progetto esecutivo. Ora a Roma per i finanziamenti

e approvato, i fondi per le bonifiche potrebbero arrivare dal ministero. È uno snodo importante quello atteso per ildi polizia, che nascerà sulle aree Falck. Nei giorni scorsi, l’Amministrazione ha deliberato di aderire al bando pubblico per la selezione di piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di realizzare interventi di rigenerazione, riqualificazione e infrastrutturazione nell’ex Falck. Il costo stimato per l’intervento di bonifica è di 3,2 milioni euro, mentre quello per la realizzazione della nuova sede della polizia di Stato, della viabilità pubblica di accesso e del giardino pubblico attrezzato è di 8,5 milioni. Secondo il piano economico, Regione Lombardia cofinanzia l’opera con 2,5 milioni, ai sensi dell’accordo di programma stipulato nel 2022.