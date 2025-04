Dailyshowmagazine.com - Nasce l’Oscar per il Miglior Coordinamento delle Scene d’Azione: sarà assegnato alla 100ª edizione degli Academy Awards

Hollywood celebra le acrobazie cinematografiche: l’of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato la creazione di un nuovo premio competitivo annuale per il(Stunt Design), che debutterà in occasione dellaOscar, dedicata ai film in uscita nel 2027. Si tratta di un riconoscimento atteso da anni, che punta a premiare la maestria tecnica e creativastunt coordinator e dei team specializzati che rendono spettacolari e realistiche le sequenzenei film. Un tributo a una componente storica del cinema“Fin dagli albori del cinema, lo stunt design ha rappresentato una parte fondamentale della narrazione filmica” – hanno dichiarato Bill Kramer (CEO dell’) e Janet Yang (Presidente).“Siamo orgogliosi di celebrare il lavoro innovativo di questi artisti, veri pilastri del linguaggio cinematografico”.