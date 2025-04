Ilrestodelcarlino.it - Raid notturno alla Polisportiva San Faustino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mercoledì notte è avvenuta l’ennesima spaccata ai danni dellaSan. Attorno alle quattro del mattino si sono attivati glirmi e nel giro di dieci minuti sono accorse pattuglie e guardie giurate. "Per quanto tempestivo l’intervento, non si è potuto fermare il colpevole, che era già corso via a mani vuote – commenta il presidente dellaPier Nicola Tartaglione – Il ragazzino, lo abbiamo visto dai filmati, ha sfondato una delle porte a vetri del bar e si è diretto verso il fondo cassa, in quel momento vuota, e non ha portato via niente. Almeno non si è tagliato con i cocci della vetrata", si consola Tartaglione. Se per il 2025 è la prima effrazione ai danni della, il danno è attorno ai mille euro. Nel 2024 sono stati 4 i casi in cui malintenzionati si sono introdotti nei locali, sempre distruggendo le vetrate al piano terra caratteristiche dell’edificio.