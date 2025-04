Ilfoglio.it - I punti deboli di Trump esistono. Lezioni anche per l’Italia

Leggi su Ilfoglio.it

Per fortuna c’è il mercato, quel realismo democratico del mercato che tampona le follie degli autocrati in preda a egotismo senile. Sui dazi adesso si tratta, ci sono 90 giorni per. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti