Oasport.it - MotoGP, parte il weekend a Lusail: Bagnaia all’attacco di Marquez. Debutto per Jorge Martin

Ci siamo. Tra poche ore si alzerà il sipario a, circuito che ospita questa settimana il GP del Qatar, appuntamento numero quattro del Motomondiale 2025 di. Oggi, venerdì 11 aprile, andranno infatti in scena le prove libere (14:45 FP1, 19:00 pre-qualifiche), primo test per capire i reali valori in campo di un fine settimana particolarmente importante per il prosieguo della stagione.Sì perché, come sappiamo, la gara di Austin andata in scena due settimane fa si è esaurita con l’inopinata caduta di Marc, artefice di un errore in uno dei suoi circuiti preferiti. La preventiva uscita di scena dello spagnolo ha rimesso in gioco Francesco “Pecco”, bravissimo a trovare la vittoria mettendo la giusta pressione al compagno di squadra, tanto da spingerlo alla sbavatura.