Ilgiorno.it - Area C, 119 multe per un tassista. Il giudice le annulla (quasi) tutte: "Considerare un’unica infrazione"

di Marianna Vazzana L’ingresso inC sarebbe costato caro a unche si è visto recapitare 119dopo essere entrato nella Zona a traffico limitato "con veicolo non autorizzato", cioè un euro 5 diesel. “Sarebbe“ perché, per sua fortuna, ildi Pace al quale si è rivolto presentando ricorso opponendosi alla pioggia di verbali ha deciso dirli tutti eccetto il primo: ergo, dovrà pagare “solo“ 94,36 euro; per gli altri, basterà rimborsare le spese di notifica. Al, ilaveva chiesto "l’mento o, in subordine, l’applicazione della continuazione e del cumulo giuridico". Dopo l’udienza del 12 gennaio scorso, il 26 marzo è arrivata la sentenza. "Le violazioni – si legge nel provvedimento – devono semmai essere considerate comein quanto reiterazioni del medesimo illecito amministrativo, stante la sostanziale omogeneità degli illeciti perpetrati, e avuto riguardo alla natura dei fatti e delle modalità di condotta".