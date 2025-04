Ilgiorno.it - Da Ornago a Cavenago in bici: "È un sogno che si realizza"

Leggi su Ilgiorno.it

Pronta la ciclabile che collega, "unche si" dopo 20 anni di attesa per i sindaci Daniel Siccardi e Giacomo Biffi. Domani, alle 15, il taglio del nastro, "rigorosamente in sella", spiegano gli amministratori. È arrivato così in porto un progetto accarezzato da tempo, nuovo tassello della greenway che passo dopo passo permetterà di girare in lungo e in largo il Vimercatese a due ruote. L’ultimo lotto di lavori sulla Sp 176 che collega i due borghi alle porte di Monza era cominciato a fine 2024. Tre gli obiettivi, "mettere in sicurezza ciclisti e pedoni, ridurre il traffico, incentivare la mobilità sostenibile", spiegano i Comuni. Senza contare la valorizzazione del territorio: "Una una pista ben progettata può attrarre cicloturisti e appassionati decisi a esplorare paesaggi e dintorni".