Ilrestodelcarlino.it - Scintille tra sindaco e minoranza. Pd: "Scrive post falsi e offensivi". Ubaldi: "Tifano contro la città"

I rapporti tra Pd e amministrazionenon sono mai stati idilliaci, ma negli ultimi tempi i toni si sono fatti aspri. La goccia fatale undel: "Si arriva ad esultare se le bancarelle non partecipano alla Fiera"ilriferendosi all’opposizione, e "a far festa se a Montegranaro chiude una filiale bancaria" Segretaria del Pd Ercolani, che succede? "Con grande amarezza ci troviamo costretti a denunciare ildipubblicato negli ultimi giorni rappresenta un atto imbarazzante, fuori luogo e incompatibile col suo ruolo istituzionale". Perché? "E’ una vomitata di velenocittadini liberi e pensanti, colpevoli solo di aver espresso, in modo civile sui social, opinioni diverse da quelle della maggioranza. Una figura istituzionale dovrebbe essere la prima a tutelare la libertà di pensiero e a garantire il rispetto del confronto democratico".