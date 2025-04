Bergamonews.it - Sul lago d’Iseo brucia la Corna Trentapassi

. Un incendio è divampato nella sera di giovedì 10 aprile sulla, nell’area sopra la ciclopedonale che collega Vello di Marone e Toline di Pisogne.Sul posto per domare le fiamme, visibili da molti paesi bergamaschi che si affiaccano sul, sono intervenute le squadre dell’antincendio boschivo della comunità montana Sebina e i Vigili del fuoco da Darfo Boario Terme e Sale Marasino.Al momento non si conoscono le cause del rogo, che sarebbe scoppiato intorno alle 20. L'incendio ieri sera Per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza la Statale 510 è stata temporaneamente chiusa al traffico. Nella mattina di venerdì 11 aprile l’incendio è ancora in corso.