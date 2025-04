Ilrestodelcarlino.it - Sci, ’memorial Drei’: cerimonia di premiazione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Atto conclusivo per la decima edizione delFrancescogara promozionale di slalom gigante per gli studenti delle scuole medie manfrede, organizzata dall’Uoei Faenza Ski Team. Ladisi è svolta nell’Aula Magna della scuola media Europa, che ha vinto la gara disputata a metà febbraio sulle nevi dell’Appennino a Corno alle Scale prevalendo sulla Carchidio Strocchi in una sorta di finale tra i due istituti più vincenti nella storia della manifestazione. Il trofeo, realizzato dal noto artista Goffredo Gaeta e offerto da Mirella Venturi in ricordo del marito Francesco Drei, compianto socio dell’U.O.E.I. è stato consegnato alla scuola Europa.