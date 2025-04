Le Pulizie di primavera | tutti al lavoro

Per il decimo anniversario, le Pulizie di primavera di Monza saranno più coinvolgenti che mai. Ad animarsi per l'occasione, domani dalle 9 alle 11, saranno tutti e 10 i Centri civici cittadini, con altrettanti cantieri, attività e laboratori che coinvolgeranno i cittadini sensibilizzando sull'importanza della cura dell'ambiente e sui corretti stili di vita. La giornata di impegno civico, che da anni coinvolge centinaia di persone – tutti volontari – all'insegna del "prendersi cura di Monza", inaugura quest'anno una nuova formula itinerante: in ogni rione è stato organizzato un ecotour a piedi, in collaborazione con le Consulte di quartiere, all'insegna della pulizia ma anche della riscoperta dei luoghi quotidiani della città. Grazie alla collaborazione dei partner – Legambiente Monza, Retake, Corro col Guanto, Plastic Free, Comieco e Green Strategy Group –, ogni Centro civico proporrà iniziative dedicate all'educazione ambientale e alla promozione del riciclo e del riuso dei materiali di scarto.

