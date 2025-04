Inter-news.it - Serie A, 32ª giornata: diffidati e squalificati partita per partita

Udinese-Milan è la primadella trentaduesimadiA: ecco la situazione disciplinare conper stasera e per gli altri nove incontri del turno di campionato.A –32ªUDINESE-MILAN venerdì 11 aprile ore 20.45Udinese (prossimaMilan in casa): Kingsley Ehizibue, Lautaro Giannetti, Thomas Kristensen, Sandi Lovric, Lorenzo Lucca, Martin Payero.Udinese: nessuno.Milan (prossimaUdinese in trasferta): Warren Bondo, Theo Hernandez, Rafael Leao.Milan: nessuno.VENEZIA-MONZA sabato 12 aprile ore 15Venezia (prossimaMonza in casa): Jay Idzes, Kike Pérez.Venezia: nessuno.Monza (prossimaVenezia in trasferta): Andrea Carboni.