Arrestato finisce a processo per un furto da 25 euro

Arrestato e finito a processo per un furto da 2,50 euro. Davanti al giudice, ieri mattina, è finito un cittadino ghanese di 34 anni senza fissa dimora, titolare di diversi alias tra cui Ibrahim Hasim, il nome con cui è finito in Tribunale. Mercoledì mezzogiorno una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in un supermercato di via Magenta, dove era stata segnalata un’aggressione a guardia di sicurezza in seguito a un furto di merce. Arrivati sul posto i poliziotti hanno preso in consegna Hasim, completamente ubriaco, che era stato trattenuto dall’inserviente. Poco prima stava girando tra gli scaffali prelevando merce e infilandola nei pantaloni, per poi oltrepassare le casse senza pagare. A quel punto è stato fermato, lui si è rivoltato contro l’addetto alla vigilanza, prima insultandolo e poi spintonandolo verso la porta. Ilgiorno.it - Arrestato, finisce a processo per un furto da 2,5 euro Leggi su Ilgiorno.it e finito aper unda 2,50. Davanti al giudice, ieri mattina, è finito un cittadino ghanese di 34 anni senza fissa dimora, titolare di diversi alias tra cui Ibrahim Hasim, il nome con cui è finito in Tribunale. Mercoledì mezzogiorno una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in un supermercato di via Magenta, dove era stata segnalata un’aggressione a guardia di sicurezza in seguito a undi merce. Arrivati sul posto i poliziotti hanno preso in consegna Hasim, completamente ubriaco, che era stato trattenuto dall’inserviente. Poco prima stava girando tra gli scaffali prelevando merce e infilandola nei pantaloni, per poi oltrepassare le casse senza pagare. A quel punto è stato fermato, lui si è rivoltato contro l’addetto alla vigilanza, prima insultandolo e poi spintonandolo verso la porta.

