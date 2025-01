Secoloditalia.it - Immobilizzano il fidanzato e abusano di una 19enne: a Milano è caccia a dieci nordafricani

Un raid sessuale in piena regola contro una coppia di ragazzi, a, da parte di un branco di una dozzina di giovaniche hanno prima cercato di rapinarli e poi hanno circondato la ragazza, una, abusando di lei. È accaduto nel parcheggio accanto alla discoteca Alcatraz di via Valtellina, noto locale della movida milanese.A intervenire sono stati gli addetti della security del locale e, come riferiscono alcuni quotidiani locali, uno del branco è stato arrestato dai carabinieri. Si tratta di un 36enne egiziano che vive nella Bergamasca. L’uomo di trova a San Vittore accusato di violenza sessuale e rapina, mentre sono ricercati gli altri componenti del branco.La vittima è una ragazza pugliese di 19 anni, studentessa fuori sede a. Era insieme ale quando, verso le quattro e mezza, la coppia è uscita dalla discoteca per stare qualche minuto nel cortile che affaccia sul parcheggio di un supermercato accanto al locale e si è trovata circondata da un gruppo di una decina di ragazzi