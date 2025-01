Il sindaco insultato perché ha lasciato aperte le scuole nonostante il maltempo | Denuncio tutti le famiglie amplificano la violenza

Leggi su Open.online

Giorgio Zinno, 45 anni,di San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli, haledurante l’emergenza. E in tutta risposta si è preso una serie di insulti e minacce. Tra cui uno sgrammaticato «spero che ti sparano.». Per questo ha deciso di denunciare tutto alla polizia postale. Anche a causa dei tanti insulti omofobi: «Non solo e non tanto quelle,ho sempre reagito viso a viso. Ma qui parliamo di minorenni che arrivano addirittura ad augurarmi la morte. Un’ondata di odio da parte di ragazzini che vanno a scuola. Bisognava intervenire e l’ho fatto, così come hanno fatto i presidi e spero anche ledi questi ragazzini i quali non capiscono come l’uso scorretto dei social amplifichi la», dice al Corriere della Sera.L’emergenza e leDopo che ha pubblicato gli insulti sui suoi canali social «mi sono arrivate le scuse da quasigli autori di quelle offese, ovviamente la solidarietà di tantissimi cittadini e associazioni.