Il Convegno Uscire dalla morse del debito pubblico | è tempo di far tornare l’Italia libera e sovrana

Un macigno incombe sulla nostra nazione: il, che proprio in questi giorni ha superato la soglia dei 3.000 miliardi di euro. Un fardello che limita la capacità di spesa e l’indipendenza economica del. Inutile dirlo: senza indipendenza economica, non può esistere alcuna sovranità politica. Questo è stato il filo conduttore delorganizzato ieri dall’associazione M.Arte, che ha visto la partecipazione di Renato Loiero, consigliere per le Politiche di bilancio del presidente del Consiglio, Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato di Forza Italia, e Villy De Luca, docente di Finanza presso l’Università Europea di Roma. A introdurre i lavori è stato il presidente dell’associazione, Vittorio De Pedys, mentre le conclusioni sono state affidate al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli.