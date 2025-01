Gamberorosso.it - “I veri chef non usano i guanti in cucina, si rischia la contaminazione”. Lo sfogo di Igles Corelli

Leggi su Gamberorosso.it

«Sono stato 15 minuti al bar in stazione a Roma e un commesso con isi sentiva sicuro: prendeva la brioche, le tazzine, puliva il banco, dava il resto, tutto senza mai togliersi i»: esordisce così loin una telefonata diquando ci racconta l’importanza dell’igiene nelle cucine dei ristoranti e di qualsiasi altro locale dove si serve da mangiare. «Usare iin questa maniera non ha senso: se servi del cibo e poi pulisci con lo straccio il banco, a quel punto isono solo una protezione per l’operatore e non per il cliente».Igiene ine nei locali dediti alla ristorazioneIutilizzati nelle cucine sono spesso in lattice e, contrariamente a quello che si possa pensare, sono antigienici come spiega: «Nelle cucine, spesso, non sicon cognizione di causa, si possono creare anche problemi di: moltipassano dal tagliare la carne cruda a sminuzzare le verdure, è una pratica che non si fa».