Giovannini, un sogno per due . In campo con Livio Neri e Faenza

Due club avversari sul, ma uniti nell’intento di far crescere al meglio un giovane cestista, mettendolo nelle condizioni di cimentarsi nel modo migliore e con più opportunità possibili nel mondo della pallacanestro. Sognando in grande, certo, ma soprattutto misurandosi in diversi ambienti, con allenatori e compagni di squadra diversi, nell’intento di vivere fino in fondo il mondo della pallacanestro. La ‘’ Cesena e la Raggisolarishanno raggiunto un accordo per il doppio utilizzo di Cornelio, play/guardia di 170cm nato nel 2012, dotato di buona visione di gioco, palleggio e tiro anche dalla lunga distanza. Prima che iniziasse il campionato under14 Silver con la propria squadra, il giovanissimoaveva già vissuto diverse esperienze che hanno arricchito la sua formazione cestistica.