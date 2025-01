Formiche.net - Gaza, Trump determinante per la tregua. Ora tocca all’Ue. Perché secondo Lovatt

È la notizia che domina le dinamiche internazionali: ieri a Doha, è stato raggiunto un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas per porre fine alla guerra nella Striscia di. Ora questo primo passo, per quanto cruciale, dovrà ora essere sostenuto da un percorso politico praticabile che garantisca una pace duratura, le cui condizioni non sono state ancora stabilite, come fa notare su queste colonne l’imam Yahya Pallavicini.L’accordo, mediato da Qatar, Egitto e Stati Uniti, dovrebbe entrare in vigore entro il fine settimana. Seguendo le informazioni diffuse in questi ultimi giorni, quando le discussioni sullaavevano avuto una svolta concreta, la prima fase prevede il rilascio di 33 ostaggi israeliani e il ritiro delle truppe israeliane dalle aree popolate della Striscia. L’obiettivo finale dovrebbe essere invece la ricostruzione die la fine completa dell’assedio israeliano.