Lanazione.it - Firenze, l'antico registro del fondo Mannelli Galilei Riccardi torna all'Archivio di Stato

, 16 gennaio 2025 - Undella fine del XVIII secolo, contenente copie di documenti fiorentini dal XV al XVII secolo, proveniente dal", mancante nell'inventario concluso nel 1946, èrecuperato e consegnato all'didi. L'operazione è il frutto delle indagini del Reparto operativo del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. Nelsono presenti anche due fogli di carta manoscritta in pergamena riportanti un indice dei documenti raccolti pertinenti la famiglia fiorentina, comprensivi anche di una supplica rivolta a Cosimo I de' Medici per evitare l'abbattimento della torre di proprietà della stessa famiglia in occasione della costruzione, al suo posto, del Corridoio Vasariano. Il bene archivistico, messo in vendita a marzo 2024 sul mercato antiquariale per un valore di circa 15 mila euro, non è passato inosservato ai carabinieri che quotidianamente svolgono attività preventiva di monitoraggio nel settore del commercio di beni culturali.