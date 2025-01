Anteprima24.it - Finisce a Strasburgo la fuga del boss latitante, catturato mentre protestava al Parlamento Europeo

Tempo di lettura: 2 minuti, davanti al, ladelA. D.P., non rientrato al carcere di Carinola dopo un permesso premio per le feste di Natale. D.P., che stava scontando l’ergastolo, è stato arrestatopartecipava a una manifestazione di protesta davanti alla sede deldopo una indagine della Squadra Mobile di Caserta e dello Sco di Napoli, grazie a informazioni delle autorità di polizia francese. Adunque è stato eseguito un mandato di arrestoemesso in giornata dalla Procura generale della Corte di Appello di Napoli diretta da Aldo Policastro. D.P., detenuto dal 12 febbraio 1994 in quanto sottoposto alla pena definitiva dell’ergastolo per omicidio aggravato dal metodo mafioso, al termine del permesso premio concesso dal magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere – con decorrenza dal giorno 26 dicembre scorso e termine alle 18 del seguente 30 dicembre – non aveva fatto ritorno al carcere di Carinola.