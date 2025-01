Ilgiorno.it - “Ferrabini“ l’appalto entro febbraio

Passi avanti imporanti per la riapertura della piscina, chiusa dal 2016. Il cantiere punta a realizzare un nuovo spazio estivo. Dopo che qualche mese fa è stata promossa un’indagine di mercato per fare i lavori, a cui avevano risposto trentanove aziende, sono state selezionate le prime dieci che sono state invitate a concludere la loro manifestazione di interesseil 31 gennaio.questo termine potranno presentare le loro offerte in Comune, seguendo i criteri indicati.finepoi la commissione del Comune compirà la sua scelta e da qui inizieranno i 9 mesi di lavori, periodoil quale dovrebbe finire il cantiere. Tra i criteri più importanti che saranno positivamente considerati, c’è la capacità di ridurre i tempi del cantiere. Poi punteggi migliori saranno attribuiti per la qualità dei materiali proposti, i costi previsti e l’entità dello sconto.