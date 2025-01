Digital-news.it - Diamanti di Ferzan Özpetek (Vision Distribution) pronto a conquistare il pubblico internazionale

Con oltre 1,8 milioni di biglietti venduti e un incasso al botteghino che supera i 13 milioni di euro, #si afferma come il maggiore successo tra i film italiani rilasciati nel 2024. Il quindicesimo lungometraggio del rinomato regista, realizzato in collaborazione con Greenboo Production, Faros Film e, insieme a Sky, è stato accolto con entusiasmo dale dalla critica, consolidando il suo posto nella storia del cinema italiano recente.Il film, che ha debuttato nelle sale italiane il 19 dicembre 2024, si prepara ora ailsarà protagonista del prestigioso Gala Italian Screens di Parigi, dove verrà proiettato in anteprima per ilfrancese. L’evento si terrà nel celebre cinema Publicis sugli Champs-Élysées, e vedrà la partecipazione del regista stesso e delle due straordinarie attrici protagoniste, Luisa Ranieri e Jasmine Trinca.