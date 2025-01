Iodonna.it - Composizioni olfattive dallo stile unico, come alcuni capi delle maison. E boccette che evocano tessuti, design iconici. Classici e novità (fashionissime)

Leggi su Iodonna.it

Moda e profumi “si amano” senza riserve. Dal loro incontro,er e stilisti, insieme ai maestri profumieri, sono in grado di disegnare un guardaroba olfattivo che non ha nulla da invidiare a quello che si può ammirare in sfilata, sulle passerelle. Il profumo rispecchia sempre uno: classico, trendy, sportivo, rock, concettuale, minimal o eccentrico. Così, anche i flaconifragranze si vestono con dettagli fashion preziosi, couture e artigianali che, sugli scaffali dei beauty store, non passano certo inosservati. Rihanna, nuovo volto “J’adore”: l’iconico profumo Dior ha una nuova musa X Leggi anche › Anno nuovo, profumo nuovo: la fragranza giusta per ogni segno zodiacale › Profumi all’ambra e all’incenso, note d’Oriente per Natale › Candele profumate: note di legno di cedro, cannella e ambra contro il freddo › I profumi del futuro: sogni creativi tra arte e tecnologia Moda e profumi: note ispirate aiQuando si tratta del rapporto tra moda e profumi, spesso sono proprio le silhouette e ia trasformarsi in fragranze.