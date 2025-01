Zonawrestling.net - AEW: Sarà ancora Toni Storm contro Mariah May per il titolo a Grand Slam Australia

Leggi su Zonawrestling.net

Questa notte a Dynamite è andato in scena il primo Casino Gauntlet match femminile della storia con in palio la possibilità di sfidare la campionessa AEWMay a. Kris Statlander si è guadagnata la scorsa settimana la possibilità di iniziare il match, un vantaggio/svantaggio perchè con l’allungarsi della contesa le energie diminuiscono e soprattutto aumentano le rivali in grado di vincere il match.May ha voluto guardare da vicino il match accomodandosi al tavolo di commento e non è stata certo felice dell’esito finale.L’esordio di Megan BayneAd iniziare il match sono state Kris Statlander e Jamie Hayter, seguite dopo qualche minuto dall’ingresso e esordio assoluto in uno show televisivo AEW di Megan Bayne. L’azione si è presto spostata fuori dal ring e così Julia appena entrata è stata accolta dalla Hayer con un suplex sulla rampa.