Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi e Salvini, polemica senza fine sul codice della strada: “Io non ci sto”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 15 gennaio 2025 – “Io non ci sto. Non ho mai detto che ci si può mettere alla guida da ubriachi o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Non lo penso, non sono così stupido".torna sulla, un botta e risposta che va avanti da più di un mese con Matteo, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Lo fa sui social, dove è seguito da oltre due milioni di persone. Al rocker di Zocca, il nuovoproprio non va giù, ma non vuole che le sue parole vengano strumentalizzate: “Non consiglio di fumare o di bere. Non consiglio niente. Ho detto che il nuovodiè un’assurda propagandistica modificavecchia legge che prevedeva già il ritiropatente per chi guida sotto l’effetto di cannabis”. Perché, continua il Blasco, “dopo una settimana si guida perfettamente lucidi.