Ilrestodelcarlino.it - Under 19 ko con la Virtus, poi si rifà con Firenze

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Doppia partita cruciale in19 in questa prima settimana di ripresa per la TeamSystem VL, uscita sconfitta nell’esordio del 2025, ma ripresasi lunedì sera in Baia Flaminia. La prima partita del nuovo anno è stata giocata a Bologna contro laseconda in classifica e, come all’andata, è arrivato un ko; dopo un 1° quarto combattuto, la VL crolla sul -13 prima dell’intervallo ma reagisce nel terzo parziale con un break di 18-7 portandosi a -2. Tuttavia, si spegne la luce offensiva negli ultimi 10’ e Pesaro cede di soli 9 punti (66-58). Col ritorno tra le mura di casa però è subito tornata la vittoria, 78-76 contro il Pino Basketin una partita che si era messa pericolosamente sui binari toscani quando a 1’56’’ dal termine la tripla di Minnucci aveva siglato il 67-71. Invece che scoraggiarsi però, prima Calisti e poi Cornis hanno pareggiato la sfida, prima di dare le chiavi in mano a Stazi (27 punti) per segnare gli ultimi sette della VL.