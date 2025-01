Gamberorosso.it - Tutto quello che c'è da sapere sul Dry January, il movimento di astinenza dall'alcol nato nel Regno Unito

Un mese senza. La sfida del Dry, cominciata ufficialmente comevero e proprio nel 2013, è stata capace di scatenare dibattiti accesi e dividere le opinioni pubbliche di più paesi. Infatti, se molti ne lodano i benefici per la salute, altri, come il presidente francese Emmanuel Macron o il sindaco di Châteauneuf-du-Pape, non esitano a schierarsi contro, difendendo una visione più “colta” del bere. Quel che non sanno è che questoè molto più antico di quanto pensiamo. Un mese di sobrietà nazionale compare nei libri di storia già dal 1942, quando la Finlandia istituì il sober(raitis tammikuu) per sostenere lo sforzo bellico contro l'Unione Sovietica.Chi ha inventato il Dryè iniziato quasi per caso. Emily Robinson, giovane britannica, nel gennaio 2011 decise di rinunciare all’per prepararsi a una maratona.