Treni la soluzione di Donnarumma | Usiamo tutte le stazioni della città

Far correrediversi su binari diversi e dirottare una parte del traffico suoggi secondarie alleggerendo il carico che grava su quelle principali: è pacifico che siano queste le soluzioni per fluidificare la circolazione ferroviaria a Milano e dintorni, se ne discute da tempo e a cadenza regolare. Ma gli interventi messi a segno sulla rete sono stati pochi e non ancora decisivi. Ieri, però, è stato Stefano Antonio, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Ferrovie dello Stato a sottolineare la necessità di ripensare l’utilizzorete e delle. E lo ha fatto riferendosi proprio allo snodo di Milano oltre che di Roma. Ovvio lo sprone: i ritardi che hanno segnato l’ultimo weekend, causati dai danni alla linea aerea provocati da un pantografo in stazione Centrale.