Thesocialpost.it - Tragedia a Pontassieve: seminarista di 25 anni muore schiacciato dalla ruota di un trattore

Un grave incidente ha scosso la comunità di(Firenze) oggi pomeriggio, intorno alle 18, quando undi 25è tragicamente deceduto all’interno dell’oliveto di proprietà dell’istituto Cristo Re. Il giovane, impegnato in lavori agricoli, è rimastoda unadel.Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si sarebbe verificato mentre il ragazzo stava lavorando all’interno della struttura ecclesiastica. Per ragioni ancora da chiarire, ilsi è ribaltato o è scivolato, causando l’impatto mortale.Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, ma nonostante i tentativi di soccorso, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Gli inquirenti hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’evento e stabilire eventuali responsabilità.