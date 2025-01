Senza dubbio l’Ingegner Mattei non gioirebbe nel sapere come è usato oggi il suo nome

Leggi su Ildenaro.it

L’anno che si è appena concluso é stato caratterizzato, soprattutto per quanto riguarda il governo italiano, da un programma faraonico avente per oggetto una maggiore disponibilità di combustibili fossili. Tanto al fine di ridurre ancora drasticamente la dipendenza italiana e non solo dal giogo dei paesi dell’Est, Russia in testa. Certo chi ha suggerito al Governo di adottare tale naming sapeva che in quel modo avrebbe preso diversi piccioni con una sola fava. Oltre ale al carisma del fondatore e primo Presidente dell’ ENI, l’Ente Nazionale Idrocarburi italiano, si deve leggere tra le righe cheera solito mantenere categoricamente le promesse che faceva. Ciò che non succede piùe fa molta rabbia, in quanto il saldo in astratto di quella stagione dell’immediato dopo guerra va considerato certamente positivo, anche se qua e là, in quell’ arco di tempo, fu commessa dalla dirigenza dell’ epoca l’uscita dalla via maestra.