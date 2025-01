Biccy.it - Registrazione troni di Tina e Gianmarco: record di chiamate per lui

Leggi su Biccy.it

Come anticipato la scorsa settimana,Cipollari è una nuovasta di Uomini e Donne e ieri c’è stata la primadel suo trono. Perè stata pensata una poltrona speciale, che poi è stata posizionata davanti a Gemma Galgani. Per la Cipollari sono scesi tre pretendenti, ma lei ne ha fatto rimanere soltanto uno: “è ufficialmente una nuovasta: per lei hanno fatto entrare un trono particolare. Laè iniziata proprio con lei. Hanno fatto scendere un trono particolare portato da quattro persone e sono scesi tre per lei. – si legge nelle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni – Uno l’ha tenuto ma non è rimasto in studio.ha poi detto che vedrà se uscirci per conoscerlo o no. Uno dei corteggiatori diera venuto a corteggiare Gemma Galgani tempo fa.